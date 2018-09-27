В Нидерландах намерены ужесточить требования при выдаче лицензий на оружие

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Нидерландское правительство намерено ввести поправки в законодательство, при котором запрашивающие разрешение на оружие лица должны предоставить данные о своем вероисповедании, этническом происхождении, политических взглядах и философских убеждениях, пишет газета Volkskrant со ссылкой на палату представителей парламента и собственные источники.

Согласно изданию, поправки намерены представить на рассмотрение в следующем месяце. Изменения связаны с новой директивой Евросоюза о получении права на владение оружия, которая была предложена после терактов в Париже в 2015 году.

Сторонники законопроекта в Нидерландах считают, что информация необходима для понимания "факторов риска" при выдаче лицензий. Однако некоторые партии, в частности, "Христианско-демократический призыв" (CDA) и "Демократы-66" (D66) заявляют, что ужесточение требований нарушит право на приватность, и не является необходимыми согласно предписаниям директивы.

"Согласно минимуму в требованиях Европейской директивы, это не является необходимым. Мы не содействуем дискриминации и этническому профилированию", — цитирует издание депутата Монику ден Бур.

Как отмечает издание, за год нидерландская полиция предоставляет около 70 тысяч лицензий на оружие.