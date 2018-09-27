КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Двое мужчин на автомобиле пытались прорваться через границу Украины в Белоруссию, они везли с собой 30 мешков с мукой и макаронами, сообщила пресс-служба украинской погранслужбы, назвав нарушителей "неадекватными".
По данным пресс-службы, в ходе осмотра автомобиля пограничники обнаружили 30 мешков с мукой и макаронными изделиями. Как отмечается, водитель, гражданин Украины, и его пассажир вероятно находились в состоянии алкогольного опьянения.
Указывается, что на обоих граждан составили протоколы о привлечении к административной ответственности за нарушение пограничного режима и попытку нарушения государственной границы. Водителя передали сотрудникам Национальной полиции Украины.