На Украине двое мужчин пытались прорваться через границу с Белоруссией

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Двое мужчин на автомобиле пытались прорваться через границу Украины в Белоруссию, они везли с собой 30 мешков с мукой и макаронами, сообщила пресс-служба украинской погранслужбы, назвав нарушителей "неадекватными".

"В международном пункте пропуска "Славутич" двое неадекватных мужчин попытались прорваться автомобилем в Беларусь… Микроавтобус Mercedes Sprinter, двигаясь на значительной скорости, игнорируя запрещающий сигнал правоохранителей и опасно маневрируя по встречной полосе, объехал бетонные блоки, сломал шлагбаум и заехал в пункт пропуска. Пока водитель маневрировал, по сигналу "Барьер" были задействованы другие пограничные наряды в пункте пропуска, которые и остановили автомобиль, не дав пересечь государственную границы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе осмотра автомобиля пограничники обнаружили 30 мешков с мукой и макаронными изделиями. Как отмечается, водитель, гражданин Украины, и его пассажир вероятно находились в состоянии алкогольного опьянения.

Указывается, что на обоих граждан составили протоколы о привлечении к административной ответственности за нарушение пограничного режима и попытку нарушения государственной границы. Водителя передали сотрудникам Национальной полиции Украины.