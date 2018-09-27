В Индии признали неконституционным закон о преступности супружеской измены

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Верховный суд Индии в четверг постановил, что закон, по которому супружеская измена являлась преступлением, не соответствует конституции, сообщил новостной канал ABP Live со ссылкой на вердикт суда.

Статья 497 уголовного кодекса Индии гласит, что "любой, кто вступил в половой контакт с замужней женщиной без согласия ее мужа и без насильственных действий признается виновным в совершении измены".

Суд единогласно постановил, что супружеская измена может являться основанием для расторжения брака, но не может быть уголовно-наказуемым деянием.

Суд постановил, что этот закон ущемляет конституционные права женщин. "Равенство — это определяющий принцип системы. Муж не является хозяином своей жены" — добавили судьи во время оглашения вердикта.

УК Индии был сформирован 158 лет назад, когда страна находилась в статусе колонии.