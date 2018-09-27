ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Более 70 жителей подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Макеевки обратились за медицинской помощью с признаками отравления, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе минздрава ДНР.
По предварительным данным, причиной отравления могла стать некачественная вода.
"Проведен отбор проб воды на бактериологические и химические анализы. Вирусологические исследования проводятся на базе республиканского центра санэпиднадзора", — добавили в минздраве.
Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, заявил, что по данному факту проводится расследование.
"Провел экстренное совещание в связи с обращениями о госпитализации жителей Макеевки. По предварительным данным, причина отравления – недостаточная дезинфекция воды. Расследование продолжается. В настоящее время ситуация с хлором нормализована, вода соответствует допустимым показателям", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.