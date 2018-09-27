В Макеевке 75 человек обратились к врачам из-за отравления, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (244)

Стена жилого дома, пострадавшего в результате обстрела украинскими силовиками, в городе Макеевка Донецкой области. Архивное фото

Стена жилого дома, пострадавшего в результате обстрела украинскими силовиками, в городе Макеевка Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Более 70 жителей подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Макеевки обратились за медицинской помощью с признаками отравления, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе минздрава ДНР.

"По состоянию на 27 сентября обратилось за медицинской помощью 75 заболевших (с признаками отравления – ред.) жителей Макеевки. Проводятся противоэпидемические мероприятия", — отметили в пресс-службе минздрава республики.

По предварительным данным, причиной отравления могла стать некачественная вода.

"Проведен отбор проб воды на бактериологические и химические анализы. Вирусологические исследования проводятся на базе республиканского центра санэпиднадзора", — добавили в минздраве.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, заявил, что по данному факту проводится расследование.

"Провел экстренное совещание в связи с обращениями о госпитализации жителей Макеевки. По предварительным данным, причина отравления – недостаточная дезинфекция воды. Расследование продолжается. В настоящее время ситуация с хлором нормализована, вода соответствует допустимым показателям", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.