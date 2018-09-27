Переговоры по Brexit продолжаются, заявили в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости, Мария Князева. Переговоры об условиях развода Великобритании и Евросоюза между Еврокомиссией и страной продолжаются на всех уровнях, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Дискуссии идут на всех уровнях", — сказал он на брифинге в четверг.

Именно член Еврокомиссии Мишель Барнье является главным переговорщиком со стороны Евросоюза в переговорах о Brexit.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Брюссель планировали в октябре согласовать положения соглашения о "разводе", однако из-за сохраняющихся противоречий переговорный процесс может затянуться на несколько недель.