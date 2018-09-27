Украинское следствие отрабатывает несколько версий взрыва миномета "Молот"

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что украинское следствие отрабатывает несколько версий инцидента с разрывом миномета "Молот" на полигоне в Ровенской области, в том числе неудовлетворительное техническое состояние минометов.

В июле Минобороны Украины сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета трое военных погибли и девять получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Использование минометов "Молот" после ЧП было приостановлено. Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу образцов металла ствола миномета.

По словам Луценко, в рамках расследования проведены процессуально-следственные действия, допрошены 55 человек, изъяты 4 миномета, техническая документация, проведены следственные эксперименты, назначены 14 экспертиз, из которых 6 уже проведены.

"Относительно случая на Ровенском полигоне — следствие выдвинуло несколько версий, в том числе человеческий фактор, двойной заряд, некачественные боеприпасы, неудовлетворительное техническое состояние минометов", — заявил Луценко в ходе заседания комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороны в четверг.