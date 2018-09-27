Верзилов рассказал о планах вернуться в Россию в ближайшие недели

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Участник арт-группы "Война" и Pussy Riot Петр Верзилов, который находится на лечении в Германии, заявил РИА Новости, что планирует вернуться в Россию в ближайшие недели, после того, как завершит свои дела в Европе.

Ранее подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ, что он был госпитализирован. По ее словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже участница Pussy Riot Мария Алехина сообщила РИА Новости, что Верзилов доставлен в Германию для лечения и выяснения причин отравления.

"Да, конечно, безусловно (собираюсь в Россию). Как только доделаю разные дела в Европе, обязательно буду в России, конечно. Ну (ближайшие) недели скорее, да", — сказал Верзилов.

Он отметил, что на данный момент немецкие врачи "постоянно работают с документами и анализами", пытаясь определить вещество, вызвавшее отравление. "Как только у них появятся какие-то мысли, наверняка поделятся с нами. Они проводили такой базовый курс, связанный с антибиотиками и другими веществами, которые работают против отравления, то есть это, конечно, было. Врачи в Charite, в местной клинике, они согласны, что это отравление, они исключают любые боковые варианты, пытаются понять, что за вещество это могло быть. Для них очевиден факт, что это что-то такое специальное", — рассказал Верзилов.

По его словам, в сравнении с прошлой неделей его состояние улучшилось. "В целом, конечно, по сравнению с прошлой неделей, большую часть которой я провел бессознательно, гораздо лучше. И есть какие-то симптомы поправки, но опять же все в контрасте с тем, что было на прошлой неделе, когда я был практически без чувств и без сознания", — пояснил он.