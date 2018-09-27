Киев не обращался по переносу переговоров, заявили в МИД Белоруссии

МИНСК, 27 сен — РИА Новости. Белорусская сторона не получала официального обращения Киева о переносе из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил в четверг пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Ранее в понедельник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в ООН. При этом ранее 13 стран, в том числе Белоруссия, проголосовали против включения в повестку Генассамблеи ООН предложенного Киевом пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Ранее в ДНР заявили, что Минск – это единственная официальная площадка для мирного диалога между Киевом и республиками Донбасса.

"Насчет заявления по переносу площадки… Особо нечего комментировать. Официально ничего подобного от украинской стороны к нам не поступало. А заявления отдельных лиц МИД (Белоруссии — ред.) комментировать не намерен. Пусть они останутся на их совести", — сказал Глаз журналистам.

Он добавил, что в Минске считают главным, чтобы на Украине, в стране-соседке Белоруссии, с которой у нее установлены "многоплоновые теснейшие, скорее установился мир".

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.