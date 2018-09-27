Индия готова подписать контракт на покупку С-400, пишут СМИ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Индия готова подписать контракт на приобретение пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов. Об этом сообщила газета Times of India со ссылкой на источники в правительстве.
Официально индийское правительство пока не сообщало о своем решении приобрести С-400.
Оружие для Индии
С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
В случае подписания контракта Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.
В США обеспокоены планами Дели и не исключают введение санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции". — Прим. ред.). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Дели на себя.