Индия готова подписать контракт на покупку С-400, пишут СМИ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Индия готова подписать контракт на приобретение пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов. Об этом сообщила газета Times of India со ссылкой на источники в правительстве.

Разрешение на покупку дал комитет по вопросам безопасности под председательством премьер-министра Нарендры Моди, уточнили в СМИ. Это произошло в преддверии визита в страну Владимира Путина, намеченного на начало октября. Российский лидер посетит Индию в рамках ежегодного двустороннего саммита.

Официально индийское правительство пока не сообщало о своем решении приобрести С-400.

Оружие для Индии

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Владимир Путин и Нарендра Моди договорились о поставках Нью-Дели ЗРК С-400 "Триумф" и фрегатов проекта 11356 в октябре 2016 года. По данным открытых источников, стоимость контракта по С-400 изначально составляла около 6,5 миллиарда долларов.

В случае подписания контракта Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

В США обеспокоены планами Дели и не исключают введение санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции". — Прим. ред.). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Дели на себя.