КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал проведения ревизии всех минометов "Молот" в связи с очередным взрывом одного из них.

Ранее во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что двое военнослужащих пострадали в результате взрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области, возбуждено уголовное дело.

"Просил бы комитет принять решение и обратиться к Минобороны и ГК "Укроборонпром" срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов "Молот" и их гарантийного обслуживания заводом-производителем, чего не было сделано", — заявил Луценко в ходе заседания комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороны в четверг. По его мнению, если это будет сделано в кратчайшие сроки, то гарантии безопасности в войсках будет выше.

"Конечно, будут наказаны те, кто вопреки нормативам допустил именно такие стрельбы. Разберемся после окончательного получения всех экспертиз относительно ответственности производителей", — добавил генпрокурор.

Ранее в июле Минобороны Украины сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета трое военных погибли и девять получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Использование минометов "Молот" после ЧП было приостановлено. Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу образцов металла ствола миномета.