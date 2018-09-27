Размещение базы США в Польше будет серьезным нарушением, предупредил МИД

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Размещение военной базы США в Польше будет очень серьезным нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, Москва предупреждает об этом и Альянс, и Вашингтон, и Варшаву, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой сообщил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". До этого Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы. Предложение было выдвинуто в двустороннем порядке, вне рамок НАТО.

"Есть обязательство по военной сдержанности, в связи с которым страны альянса и НАТО обязались не размещать крупные дополнительные боевые силы на территории новых стран-членов. В данной ситуации лукавство состоит в том, что между Польшей и США действует договор о размещении военной базы на двусторонней основе, для нас это ситуацию никак не меняет", — сказал Келин.

По его словам, при таком развитии событий появляются крупные внерегиональные силы на территории страны альянса, которая не был одним из основоположников НАТО, а является новым членом.

"Так что мы будем это рассматривать, все зависит от размера контингента. Но это может быть очень серьезным нарушением Основополагающих. Пока никакие решения не приняты, но мы предупреждаем и сам альянс, и США, и Польшу", — подчеркнул дипломат.