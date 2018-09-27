Клинцевич предложил британским СМИ назвать Боширова именем героя анекдотов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда сенатор Франц Клинцевич предложил британским СМИ, "выяснившим" "настоящее" имя подозреваемого Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслана Боширова, для большей убедительности назвать его персонажем советских анекдотов майором Прониным.

Сайт британского проекта Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider в среду опубликовал материал, в котором утверждается, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. Ранее Bellingcat уже публиковал материалы, не находившие подтверждения.

"Типичная конспирология. С таким же успехом можно было назвать Руслана Боширова майором Прониным, если кто помнит такого персонажа из анекдотов еще времен СССР. Продолжается то, о чем мы предупреждали: чтобы сюжет не потерял остроту, он будет обрастать все новыми подробностями. Причем создается впечатление, что британские СМИ в этом деле работают в одной связке с властями. А это уже совсем грустно", — сказал Клинцевич РИА Новости.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором, а 4 марта в Солсбери они осматривали местные достопримечательности. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.

Ранее Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ". Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что "в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще". Он добавил, что из базы данных миграционной службы невозможно понять, работает ли человек в ГРУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с критикой встретила материал проекта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипалей" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.