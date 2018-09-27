В российском МИД прокомментировали "ошибочные" удары НАТО в Афганистане

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. "Ошибочные" удары НАТО в Афганистане — следствие грубых просчетов руководства США и ставки Белого дома на силовое решение проблем, сообщается в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Вызывают серьезную обеспокоенность участившиеся случаи гибели мирного населения в результате авиаударов коалиционных сил в Афганистане. Только за последнюю неделю зафиксировано три подобных инцидента", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Как сообщают в российском дипведомстве, 20 сентября в уезде Чамкани провинции Пактия применение авиации иностранного контингента привело к гибели трех и ранению десяти гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Двадцать второго сентября авиаудар по жилому дому в уезде Тагаб провинции Каписа унес жизни девяти мирных жителей, включая четырех женщин и троих детей. Еще несколько человек получили ранения. 23 сентября в уезде Ширзад провинции Нангархар атака ВВС США привела к смерти девяти гражданских лиц и ранению еще четырех, сообщают в министерстве.

"Возмущены тем, что "ошибочные" удары натовских сил в этой стране становятся уже чуть ли не повседневной реальностью. При этом никто не несет за это ответственность", — подчеркнули в МИД РФ.

"Считаем сложившуюся ситуацию следствием грубых просчетов руководства США в Афганистане и ошибочной ставки Белого дома на силовое решение проблем этой страны. Призываем Вашингтон пересмотреть свою близорукую линию в пользу дипломатических усилий по запуску межафганского диалога. Требуем привлечь к ответственности виновных в преступных действиях против мирных жителей", — заявили в ведомстве.