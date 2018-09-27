В Нигерии почти 200 человек погибли при наводнении

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в четырех штатах Нигерии возросло до 199, более тысячи человек пострадали, говорится в сообщении национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA).

Ранее сообщалось о 100 погибших в результате наводнения.

Правительство Нигерии 18 сентября объявило о национальной катастрофе в четырех штатах из-за наводнения. Другие штаты страны также находятся под наблюдением. Для проведения поисковых и спасательных операций были открыты пять центров оказания помощи. Правительство выделило три миллиарда найр (около 8,2 миллиона долларов) на оказание медицинской помощи для людей, затронутых наводнениями в различных частях страны.