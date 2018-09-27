Минтруд опроверг сообщения о планах отказаться от термина "инвалид"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минтруд РФ не собирается отказываться от применения в законодательстве термина "инвалид", появившаяся ранее в СМИ информация не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Редакция исказила суть комментариев, предоставленных пресс-службой министерства", — подчеркнули в Минтруде.
В соответствии с рекомендациями комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия "инвалид" без намерения отказаться от применения термина в законодательстве, пояснили в ведомстве.
По данным Минтруда, проработка этих и других положений законодательства будет осуществляться в 2019-2020 годах в тесном взаимодействии с общественными организациями инвалидов, уполномоченными по правам человека и по правам ребенка в Российской Федерации, с экспертным и научным сообществом.