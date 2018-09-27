Минтруд опроверг сообщения о планах отказаться от термина "инвалид"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минтруд РФ не собирается отказываться от применения в законодательстве термина "инвалид", появившаяся ранее в СМИ информация не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее "Известия" сообщили, что Минтруд планирует отказаться от термина "инвалиды". Государственное задание на исследовательскую работу по альтернативному названию, по данным издания, поступит в профильные организации.

"Редакция исказила суть комментариев, предоставленных пресс-службой министерства", — подчеркнули в Минтруде.

В соответствии с рекомендациями комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия "инвалид" без намерения отказаться от применения термина в законодательстве, пояснили в ведомстве.

"С целью приведения понятия термина "инвалид" в соответствие с правозащитной моделью инвалидности это понятие, содержащееся в статье 1 базового закона о социальной защите инвалидов, будет дополнено новыми положениями статьи 3 Конвенции. Эти положения будут обязывать государство в большей степени направлять свои усилия и действия институтов гражданского общества на содействие инвалидам в преодолении мешающих им барьеров", — сообщили в ведомстве.

По данным Минтруда, проработка этих и других положений законодательства будет осуществляться в 2019-2020 годах в тесном взаимодействии с общественными организациями инвалидов, уполномоченными по правам человека и по правам ребенка в Российской Федерации, с экспертным и научным сообществом.