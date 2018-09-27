В МИД России прокомментировали уход с поста замглавы миссии ОБСЕ Хуга

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Уход с поста замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга не отразится на работе организации на Украине, его место займёт опытный человек с военным бэкграундом, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Не думаю, что его (Хуга. — ред.) уход отразится. Он представитель Швейцарии, его место займёт другой серьёзный человек с военным бэкграундом. Пока не буду говорить, кто это, но я его знаю. Он там работал на начальных этапах украинского кризиса в миссии ОБСЕ", — рассказал дипломат.

Ранее заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что покидает свой пост 31 октября, он отказался назвать имя своего преемника.