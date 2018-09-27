В Минске прокомментировали планы США разместить военную базу в Польше

МИНСК, 27 сен — РИА Новости. Создание постоянной военной базы США в Польше не поспособствует укреплению стабильности в регионе, Минск следит за ситуаций и будет учитывать это в случае реализации этих планов, заявил в четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов".

"Мы следим за этой ситуацией. Разумеется, в зависимости от ее развития будем вынуждены определенным образом адаптировать наши подходы в соответствующих областях", — сказал Глаз журналистам, комментируя возможность создания в Польше постоянной американской военной базы.

Он подчеркнул, что в Минске убеждены, что "безопасность неделима, не может быть достигнута путем накачивания мускул".

"В мире современных технологий, в том числе в военной сфере, перетягивание на свою территорию дополнительных иностранных военных объектов и сил — это игра с нулевым результатом. Это лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности и появлению новых разделительных линий. Подобные шаги не смогут укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе", — подчеркнул пресс-секретарь.