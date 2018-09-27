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Киеву придется учесть требования МВФ, считает эксперт

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (339)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины. Архивное фотоГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Правительству Украины придется учесть требования МВФ для получения хотя бы части кредитных средств до нового года, несмотря на недовольство населения и электоральные потери, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Женщина с плакатом в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Фурман
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МВФ выдвинул Украине четыре новых условия для получения транша‍

Ранее "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщили, что Украина и МВФ договариваются о новой программе финансирования с помощью запуска которой уже сейчас Киев сможет перекредитоваться, избежать резкого повышения цен на газ и дефолта. Миссия МВФ работала в Киеве 6-19 сентября. Однако, по данным источников издания, условием для нового меморандума о сотрудничестве должно стать принятие государственного бюджета на 2019 год. Киев также должен вновь повысить цены на газ на 23%, провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

"Думаю, что правительство вынуждено будет учесть эти требования МВФ для того, чтобы получить хотя бы первую часть кредитных средств, без которых ситуация с курсом нацвалюты ухудшится на фоне провала антикоррупционной реформы и реформы таможни", — сообщил Бортник РИА Новости в четверг.

При этом, по его мнению, до нового года Украина должна получить деньги, если реализует хотя бы часть этих требований.

Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Эксперт назвал сроки основного повышения цен на газ на Украине

"Население воспримет изменения под МВФ негативно, это ударит по рейтингам власти. Это главная причина, почему, в частности, цены на газ не были повышены, так как власти не могут определиться, кто будет крайним. Гройсман (премьер Владимир Гройсман – ред.) не хочет быть новым Яценюком, промокашкой президента, и пока не определились, кто будет крайним за очередное повышение цен на энергоносители", — добавил эксперт.

В свою очередь, украинский экономический эксперт Александр Охрименко считает, что Киев, скорее всего, не получит следующий транш, так как его получение зависит от реализации минских соглашений по Донбассу.

"Несмотря на множество публичных требований, в частности, о повышении цены на газ, по большому счету, у МВФ главное требование одно — завершить минский процесс. Поэтому, скорее всего, транша следующего не будет. Хотя радикально это на экономику не повлияет", — считает он.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.

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