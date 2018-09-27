Россия выступает за единое экономическое пространство с ЕС, заявили в МИД

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия заинтересована, чтобы Европейский союз был единым и самостоятельным, Москва намерена бороться за создание единого экономического пространства с ЕС, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Россия заинтересована в том, чтобы ЕС был единым, процветающим и самостоятельным в принятии стратегических решений. Мы по-прежнему считаем актуальным идею формирования единого гуманитарного и экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. И мы будем за это бороться", — сказал Келин, выступая на семинаре Общественной палаты и Европейского экономического и социального комитета.

Дипломат подчеркнул, что одним из элементов реализации этого курса является налаживание взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и ЕС.