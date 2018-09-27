В Словакии задержали подозреваемых в убийстве журналиста Куциака

ПРАГА, 27 сен – РИА Новости. Словацкая полиция в четверг утром задержала на юге республики лиц, подозреваемых в убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты, сообщил братиславский портал Aktuality.sk, для которого писал свои материалы Куциак.

В конце февраля этого года в Словакии разразился политический кризис, связанный с убийством журналиста Куциака, который занимался расследованиями о связях политиков с преступным миром, а также его невесты. В результате массовых митингов практически во всех городах страны, организованных движением "За достойную Словакию", критики со стороны президента Андрея Киски, оппозиции, а также депутатов Европарламента вынуждены были покинуть свои посты некоторые влиятельные сотрудники аппарата правительства, главы МВД и минкульта, президент полиции, а также премьер Роберт Фицо.

"В городе Колларове на юге Словакии сотрудники Национального криминального агентства задержали лиц, подозреваемых в убийстве Яна Куциака и его невесты. О количестве задержанных и дальнейших подробностях, связанных с задержанием, пока не сообщается", — написал портал.

Ранее лидеры общественного движения "За достойную Словакию" намеревались в пятницу возобновить митинги по всей стране с призывом отправить в отставку правительство во главе с премьером Петером Пеллегрини, поскольку, по их мнению, за 7 месяцев, прошедших после убийства Куциака и его невесты, расследование не дало пока никаких результатов. В течение марта-апреля митинги, организованные этим движением, собирали, в частности, в Братиславе до 50 тысяч человек.