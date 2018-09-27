МИД Китая ответил на обвинения Трампа о "вмешательстве в выборы"

ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Китай в своей дипломатической деятельности придерживается позиции невмешательства во внутреннюю политику других стран, международное сообщество хорошо знает, кто чаще всего вмешивается в дела других, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Министр иностранных дел Китая Ван И немедленно ответил на эти обвинения во время заседания СБ ООН и обозначил позицию Китая. Пекин всегда был привержен принципам невмешательства во внутренние дела других стран, это традиционно для нашей дипломатии", — заявил Гэн Шуан, комментируя обвинения президента США о якобы вмешательстве Китая в предстоящие промежуточные выборы.
По его словам, "международное сообщество очень хорошо знает, кто чаще всего вмешивается во внутренние дела других государств".
Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.