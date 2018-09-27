Иран продолжит работать над противодействием санкциям США, заявил Зариф

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Иран продолжит работать со своими партнерами для создания новой окружающей реальности, в которой уважающие себя страны смогут отстаивать свои интересы, и также продолжит противодействовать санкциям США, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран продолжит работать со своими партнерами для создания новой окружающей реальности, в которой уважающие себя страны смогут отстаивать свои интересы. Мы продолжим работать для того, чтобы противостоять незаконным санкциям США и безвозвратно покончить с дестабилизирующим феноменом экстерриториальных законов США", — написал Зариф в Twitter.

Iran will keep working with its partners to create new environment in which self-respecting nations can pursue own interests & int'l obligations. We will continue to work to offset unlawful US sanctions & irrevocably eliminate destabilizing phenomenon of US extraterritorial laws. — Javad Zarif (@JZarif) 27 сентября 2018 г.

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Зариф добавил, что "США настолько лишены доверия, что были вынуждены прятаться за процедурой для того, чтобы избежать столкновения с Ираном на Совете Безопасности".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

В среду на заседании Совбеза ООН по нераспространению Трамп заявил, что США продолжат вводить жесткие санкции против всего спектра "злонамеренной" деятельности Ирана. Новые санкции против Ирана вступят в силу в ноябре.

В свою очередь, на полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что Иран соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.