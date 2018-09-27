Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (241)

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в ДНР заявляли о 21 нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины – ред.) составило 23 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР около 20 мин, они также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела со стороны ВСУ в Коминтерново получили ранения два мирных жителя. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 180 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.