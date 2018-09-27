В Греции из-за штормового ветра затонули четыре суда

АФИНЫ, 27 сен — РИА Новости. Сотни поломанных деревьев, несколько небольших затонувших судов, закрытые школы, прерванное паромное сообщение – таковы итоги первой осенней волны плохой погоды, пришедшей в Грецию в понедельник.

Пожарные в столичном регионе Аттика получили за сутки 355 вызовов из-за поваленных сильным ветром деревьев, сообщила Пожарная служба Греции.

Десятки деревьев сломаны в Салониках.

Сильный ветер – до 10 баллов по шкале Бофорта – затруднял тушение пожаров в Марафоне в Аттике, в Ахайе и Аркадии на Пелопоннесе. Пожарные более 12 часов не могут справиться с огнем в районе деревни Зола на острове Кефалония.

В портах из-за высоких волн перевернулись и затонули четыре небольших судна, сообщила береговая охрана. В Салониках затонули два судна, по одному в портах острова Калимнос и Эритрея на острове Эвбея. Людей на судах не было, загрязнения моря не зафиксировано, сообщила береговая охрана.

Отменена значительная часть рейсов пассажирских паромов, связывающих материковую часть страны с островами. Запрещен выход в море прогулочных судов.

На трех Кикладских островах – на Тиносе, Андросе и Миконосе из-за непогоды закрыты школы. Отменены школьные занятия также на острове Закинтос. Служба гражданской защиты на Закинтосе советует жителям острова без необходимости не покидать дома.

Шторм, названный "Ксенофонт", в Аттике привел к снижению температуры с 30 градусов по Цельсию в понедельник до 15-17 градусов во вторник, и до 13 в четверг. В горных районах Греции выпал первый снег. По прогнозу национальной метеорологической службы, непогода продлится до вторника.