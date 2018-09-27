В Киеве запутались в версиях "прорыва" кораблей в Азовское море

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На борту кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" во время их прохода через Керченский пролив были российские лоцманы. Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук.

Он признал, что для прохода через мелководный Керченский пролив судам была нужна помощь лоцманской службы Керчи, хотя любое взаимодействие с крымскими официальными учреждениями, по его словам, запрещено украинским законом про "оккупированные" территории.

При этом генерал отметил, что "Донбасс" и "Корец" не боевые, а вспомогательные суда, поэтому они могли взять на борт представителей лоцманской службы. Российские лоцманы, по словам генерала, "провели спокойно эти два корабля в Азовское море, и они дальше пошли — сначала до Мариуполя, потом — до Бердянска".

Это заявление Марчука противоречит тому, что ранее сообщили в ВМС Украины. Отмечалось, что корабли "не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем", при этом "переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке".

Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец", как сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму, в субботу прошли вдоль берегов полуострова, в том числе в исключительной экономической зоне России. Днем в воскресенье украинские корабли под контролем российской стороны прошли под Крымским мостом.