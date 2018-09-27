Иордания раскритиковала США за позицию по конфликту Израиля и Палестины

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Король Иордании Абдалла II считает тупиковой ситуацию, при которой США ведут диалог лишь с одной стороной израильско-палестинского конфликта, не налаживая доверительные отношения с другой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение сделки между Палестиной и Израилем. В ходе пресс-конференции в Нью-Йорке он отметил, что считает сделку в рамках "двух государств" более вероятной. При этом, по его словам, он готов принять и договоренность в рамках одного государства, "если они оба будут от этого счастливы".

По словам короля Иордании, президент США с самого начала показал намерение достичь справедливого и сбалансированного соглашения между Израилем и Палестиной. Однако сейчас Иордания не понимает, в чем состоит американский план, и это недопонимание порождает проблему.

"Но я больше обеспокоен тем, что мы можем перейти от концепции двух государств к одному государству, а это катастрофа для всего региона, в том числе для Израиля. Как нам построить мост доверия между палестинцами и США? В данный момент американцы разговаривают с одной стороной и не говорят с другой. Это тупиковая ситуация, в которой мы находимся", — заявил Абдалла II в интервью телеканалу Fox News.

Ранее президент США уже заявлял, что не считает обязательным существование двух государств для израильско-палестинского урегулирования.

Последние четверть века принцип "два государства для двух народов" считался безальтернативным путем к достижению мира в регионе, был одобрен обеими конфликтующими сторонами и лежал в основе всех дипломатических инициатив, принимавшихся в работу международным сообществом.