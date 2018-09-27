Азербайджан и Армения договорились продолжить переговоры по Карабаху

БАКУ, 27 сен —РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились продолжить переговоры по урегулированию карабахского конфликта в следующем месяце, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Главы МИД провели в четверг встречу на полях ГА ООН при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Встреча продолжалась три часа, был проведен интересный и важный обмен мнениями для подвижек в урегулировании конфликта, обеспечения устойчивого мира в регионе. Стороны договорились продолжить переговоры в следующем месяце. Также ожидается визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион в следующем месяце", — сообщили в пресс-службе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.