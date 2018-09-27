Трамп и Порошенко в одинаковых костюмах рассмешили пользователей Сети‍

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Снимок президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко в одинаковых костюмах рассмешил пользователей соцсетей.

На фотографии, которую опубликовал пресс-секретарь Порошенко Станислав Цеголко, лидеры двух стран позируют с первыми леди Мариной Порошенко и Меланьей Трамп, при этом президенты выглядят идентично: черные пиджаки, белый рубашки и красные галстуки.

"Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров", — написал Цеголко.

Многим комментаторам фото показалось смешным.

"Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа", — отметил @jurgen22061980.

"Вы еще цветом трусов не пробовали единство показать? Придется," — написала @VanillaVanill.

"Четыреста тысяч долларов-то не пришлось за фото платить?" — поинтересовался @sergeimedyants1.

Приключения Порошенко на Генассамблее ООН

Днем ранее Порошенко случайно встретился с российскими журналистами в кулуарах ООН, соответствующее видео позднее появилось в Сети

На кадрах видно, как журналист телеканала "Россия 1" Евгений Петров подошел к украинскому президенту, идущему по коридору, и попытался задать ему вопрос.

"Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы — "фейк-ньюс" и распространяете дезинформацию", — ответил Порошенко и скрылся за дверями.

Некоторые СМИ сообщили, что украинский президент сначала зашел в переговорную комнату российской делегации, в которой находился глава МИД России Сергей Лавров, но через пятнадцать секунд, осознав свою ошибку, вышел.

Сам Лавров прокомментировал это появление коротко: "Наверное, с туалетом перепутал".

В соцсетях удивились поведению Порошенко и предположили, что в трезвом состоянии такую ошибку совершить трудно. Кроме того, пользователи вспомнили предыдущие случаи странного поведения украинского президента на публике, после которых общественность стала подозревать его в злоупотреблении алкоголем.

Реакция соцсетей на заявления Порошенко

Украинский лидер часто становится объектом для шуток и насмешек со стороны пользователей Интернета из-за своих неоднозначных и странных заявлений.

Так, недавно пользователи высмеяли Порошенко за его пост в Facebook, в котором демонстрируются испытания "новых" реактивных снарядов РС-80 "Оскол" на бомбардировщиках Су-24М.

В другом случае пользователи социальных сетей раскритиковали президента Украины из-за его помпезного поста на Facebook о передаче сертификатов украинской армии на 75 противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и комплексов "Корсар".