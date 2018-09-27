Лагард и глава МИД Китая обсудили реформу ВТО и международную торговлю

ПЕКИН, 27 сен — РИА Новости. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и глава МИД КНР Ван И обменяли мнениями по необходимости реформы Всемирной торговой организации, а также высказались за необходимость поддержания свободной торговли и мультилатерализма, следует из сообщения министерства иностранных дел КНР.

Встреча состоялась на полях проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Стороны обменялись мнениями по реформе ВТО. Ван И заявил, что китайская сторона внимательно следит за реформой ВТО. Китайская сторона исходит из того, что реформа должна соответствовать основным принципам и коренным ценностям ВТО, в особенности особый и дифференцированный подход к развивающимся странам должен быть сохранен и даже усилен. Необходимо посредством реформ благоприятствовать и давать больше преференций развивающимся странам", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Ван И также заявил, что реформа должна охватывать все страны-участники, быть транспарентной, открытой и всеобъемлющей. По мнению китайского министра, особенно нужно прислушаться к голосу развивающихся стран, и "только так можно достигнуть самого широкого консенсуса, продвинуть реформы, которые были бы максимально эффективными".

"Китайская сторона решительно выступает за принцип мультилатерализма и поддерживает свободную торговлю, принципы международного права и международных отношений, полагает, что нельзя позволить, чтобы мир вернулся к "закону джунглей". В нынешних условиях мы выступаем за то, чтобы международное сообщество высказалось в поддержку мультилатерализма", — сказал Ван И.

Лагард в свою очередь заявила, что МВФ прилагает все усилия для углубления партнерских отношений с Китаем. Она подчеркнула, что МВФ под глубоким впечатлением от процесса реформ в Китае, в том числе от недавно принятых мер по снижению налогов.

"Цель МВФ — поддержка мультилатерализма и международной торговли. В нынешних условиях, международное сотрудничество должно и дальше защищать систему многосторонней торговли, придерживаться принципов международной торговли, посредством консультаций решать существующие противоречия, чтобы сообща добиться роста", — заявила глава МВФ, слова которой приводит китайский МИД.

Она также выразила готовность международного финансового института и дальше углублять сотрудничество с Китаем.