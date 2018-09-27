Боливия требует от США возместить экономический ущерб Кубе от блокады

ООН, 27 сен – РИА Новости. Боливия требует от США возместить экономический ущерб Кубе, нанесенный многолетней блокадой, заявил президент страны Эво Моралес.

"Боливия осуждает блокаду Кубы. США должны экономически возместить героическому народу Кубы урон и немедленно снять блокаду, воздержаться от каких-либо актов вмешательства в ее внутренние дела", — сказал Моралес в ходе своего выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также Моралес осудил оккупацию палестинских территорий и решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

"Боливия осуждает нарушение сирийского суверенитета и территориальной целостности, осуществленные рядом стран, включая США, и приветствует усилия России, Турции, Ирана, чтобы положить конец сирийскому конфликту", — сказал Моралес.

К основным проблемам современного мира глава Боливии отнес климатические изменения, продвижение войны с потенциальной опасностью ядерной катастрофы им неравенство.