Эксперт прокомментировал риторику американских властей в адрес Китая

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости, Екатерина Соболь. Использование США резкой риторики в отношении Китая мешает достижению успешной торговой сделки, заявил президент китайского центра при торговой палате США Джереми Уотерман в ходе дискуссии, которая прошла в среду в The Heritage Foundation в Вашингтоне.

"За последнюю неделю мы видели выступление госсекретаря (Майка) Помпео и (советника по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Джона) Болтона с резкими выступлениями по национальной стратегии (безопасности США) и Китаю. В частности, в адрес китайских медиаорганизаций. Как это смотрится? Я думаю, последствия будут более серьезными", — отметил он.

"Если администрация хочет найти решение в части торговли, теперь это будет сложнее", — добавил Уотерман.

Согласно стратегии национальной безопасности США. КНР и РФ названы главными угрозами для безопасности Соединенных Штатов. При этом, начиная с 2014 года, США последовательно вводили санкции в отношении лишь российских компаний и чиновников. Также США выдвинули требования зарегистрироваться иностранными агентами российские СМИ в Штатах, в частности, RT America. Однако американская администрация недавно стала выступать не только с воинственной риторикой в сторону Китая, но и предпринимать определенные шаги в отношении Поднебесной.

Так, США дважды за последние несколько месяцев вводили пошлины в отношении существенной доли товаров из КНР, на днях ввели санкции в отношении подразделения Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Санкции были введены в отношении отдела развития техники ЦВС КНР и его руководителя Ли Шанфу. Ограничительные меры вводятся в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружениями. Кроме того, министерство юстиции США потребовало от китайских новостного агентства Синьхуа и телеканала CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, сообщала Wall Street Journal.