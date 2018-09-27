Трамп выразил надежду на достижение сделки между Израилем и Палестины

ВАШИНГТОН, 27 – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение сделки между Палестиной и Израилем.

"Я думаю, что сделка в рамках "двух государств" состоится. Это непростая сделка… Мир между Израилем и Палестиной – очень важная вещь для стабильности на Ближнем Востоке. И мы очень стараемся достичь его. Я думаю, что "два государства" — более вероятно", — сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Трамп отметил, что если будет договоренность в рамках одного государства, "отнесется к этому нормально, если они оба будут от этого счастливы".