Избранный президент Мексики пообещал расследовать исчезновение студентов

МЕХИКО, 27 сен — РИА Новости. Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал расследовать исчезновение студентов из города Айотсинапа в четвертую годовщину этого преступления.

Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены. В связи с этим в ходе долгого расследования были арестованы более 100 человек, в том числе бывший мэр Игуалы и многочисленные полицейские чины.

"Я дал обещание, что 1 декабря (день вступления в должность президента Обрадора — ред.) мы издадим указ, чтобы создать… следственную комиссию и пройти всю процедуру, пока мы не добьемся истины и справедливости", — заявил избранный президент на встрече с родными пропавших учащихся.

Ранее офис Верховного комиссара ООН по правам человека сообщил в своем докладе, что расследование похищения 43 студентов в Мексике на ранних этапах проводилось с использованием пыток и незаконных задержаний, которые были сокрыты властями.