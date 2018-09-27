Трамп отказался от встречи с Трюдо на полях ГА ООН

ВАШИНГТОН, 27 – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался встречаться с премьером Канады Джастином Трюдо на полях Генеральной ассамблеи ООН, поскольку не готов идти на уступки в переговорах по торговле.

"Да, я это сделал. Потому что тарифы слишком высоки. И, похоже, он не хочет идти на уступки", — сказал Трамп в ответ на вопрос, действительно ли он отказался от встречи с премьером Канады.

"Мы не ладим с их переговорщиками, они с нами нечестно обращаются", — добавил президент США.