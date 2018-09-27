Трамп считает ложью все обвинения против кандидата в Верховный суд Кавано

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что считает ложью обвинения, которые три женщины выдвинули против кандидата на место в Верховном суде США Бретта Кавано.

"Это один из самых лучших людей, кого я знаю. И все, кто его знают, говорят то же самое. И для меня это все ложь. Это ложные обвинения", — сказал он в четверг журналистам.

При этом Трамп признал, что готов будет отозвать кандидатуру Кавано, если сочтет убедительными свидетельства обвинения.

Он в очередной раз заявил, что не считает, что ФБР должно расследовать эти обвинения, хотя в каждом из случаев звучали подобные призывы. Последний из них озвучил адвокат Майкл Авенатти. Он в среду распространил показания Джулии Светник, которая выступила с обвинениями в адрес Кавано, заявив, что он присутствовал при ее групповом изнасиловании в студенческие годы в 1980-х. Сам Кавано назвал это нелепостью.

Новые обвинения прозвучали за день до слушаний в сенате, на которых первая из трех обвинивших Кавано в сексуальных домогательствах женщин Кристин Блейзи Форд должна ответить на вопросы законодателей. В тот же день в сенате должен выступить и сам Кавано. На пятницу в комитете сената по судебным вопросам назначено голосование по его кандидатуре.

Республиканцы планировали утвердить Кавано до выборов в конгресс в ноябре, так как иначе демократы могут перехватить у республиканцев контроль над сенатом, который утверждает судей Верховного суда. Демократы стараются затянуть назначение судьи. После утверждения на уровне комитета Кавано надо получить одобрение полного состава сената.

Место в Верховном суде США стало вакантным после того, как 82-летний член суда Энтони Кеннеди в июле 2018 года ушел в отставку после 30 лет работы на этом посту. Верховный суд США состоит из девяти человек и оказывает существенное влияние на законы и общество в США, часто ставя точку в политических и общественных дебатах. Судьи Верховного суда в США назначаются пожизненно. Трампу возможность назначить судью высшей инстанции выпала уже второй раз. Кавано, как и его предшественник Нил Горсач, выдвинут на место судьи, назначенного другим республиканским президентом — Рональдом Рейганом. Таким образом, число назначенцев президентов-демократов и республиканцев в суде не меняется: выдвиженцы республиканцев составят в случае утверждения Кавано большинство в пять голосов.