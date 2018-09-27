США в ноябре восстановят санкции против иранского ЦБ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США в начале ноября восстановят санкции в отношении центрального банка Ирана и других банков страны, сообщается в заявлении помощника министра финансов Маршалла Биллингсли.

Биллингсли напомнил, что США вновь вводят вторичные санкции в отношении Ирана в двухфазном режиме. Первая фаза завершилась 6 августа, и на следующий день вступили в силу ограничения, касающиеся иранской торговли золотом и драгоценными металлами, деятельности автомобильного сектора, транзакций в иранских риалах и других пунктов.

"Когда 4 ноября 2018 года завершится вторая фаза, мы восстановим оставшиеся санкции, которые были сняты в рамках СВПД. Это включает в себя широкие санкции в отношении энергетического сектора и перевозки грузов, а также зарубежных финансовых институтов, которые проводят определенные операции с центральным банком Ирана и обозначенными иранскими банками", — говорится в заявлении.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.