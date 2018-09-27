Катар создает свободную зону для регистрации иностранных СМИ

ДОХА, 27 сен — РИА Новости, Юлия Троицкая. Правительство Катара в среду одобрило создание свободной зоны для регистрации иностранных СМИ, чтобы увеличить их число в стране, говорится в сообщении кабинета министров по итогам еженедельного заседания.

"Свободная зона для регистрации СМИ создается с целью привлечь международные СМИ, компании, исследовательские и учебные организации в сфере СМИ и цифровых медиа, а также для поддержки создания инвестиционных медиафондов, кино- и телевизионного производства", — отмечается в сообщении.

Как прокомментировал это сообщение журналистам директор Управления по связям с правительством Катара Сейф бен Ахмед Аль Тани, "принятие правительством закона о создании медиагородка в зоне свободной торговли — важный шаг для руководства Катара с целью развития СМИ в регионе и мире с помощью самых современных технологических средств и международного законодательства для создания прозрачной журналистики, которой можно доверять".

В Катаре находится штаб-квартира известного телеканала "Аль-Джазира", который стал первым арабским каналом, завоевавшим популярность во всем мире и послужившим примером при создании других арабских новостных телеканалов. В то же время его позиция по многим вопросам в арабском мире не раз превращалась в проблему для правительства Катара. В частности, летом 2017 года четыре арабские страны разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с ней всякие связи, выдвинув в числе требований закрытие телеканала "Аль-Джазира".