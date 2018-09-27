ООН, 27 сен – РИА Новости. Международное сообщество нуждается в эффективном многостороннем подходе, а правительство, которое не учитывает интересы своих гражданах, морально неприемлемо, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая на генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Правительство, которые действует без должного учета потребностей своих граждан, без обеспечения достойных условий жизни для всех, не заслуживает своего звания и является морально неприемлемым. Когда некоторые обвиняют нас в популизме, я с удовольствием отмечаю, что в первой статье конституции Италии упомянуты и независимость, и народ", — заявил Конте в своем выступлении, отметив, что Италия поддерживает план реформ, предложенный генеральным секретарем ООН.

По его словами, "международное сообщество нуждается в подлинно эффективном многостороннем подходе и ООН, которая будет сильна и активна в качестве опоры международной системы, основанной на мире, справедливости и равноправии".

"Уважение неотъемлемых прав человека это одна из колонн, на которых зиждется Итальянская Республика, наш маяк, особенно сегодня, когда мы должны реагировать на вызовы, которые ставит перед нами тяжелый и длительный кризис в Средиземноморье", — заявил премьер Италии.

В течение нескольких лет, продолжил Конте, Италия занимается поисковыми операциями на море, которые привели к спасению тысяч человек. Эти действия Италия "зачастую проводит в одиночку, что признает европейские власти".

Миграция, отметил премьер, является вызовом, который может и должен быть принят путем разделения ответственности в логике партнерства между странами происхождения, транзита и назначения. Эти феномены, по словам Конте, требуют структурированного ответа на средне- и долгосрочную перспективу со стороны международного сообщества.