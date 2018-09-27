Трамп шантажирует немцев. Те защищают себя и Москву

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Ксения Мельникова. В отношениях Германии и США назрел кризис — немцам и так хватало поводов для недовольства, а теперь американцы заставляют их покупать свой сжиженный газ вместо значительно более дешевого российского. О том, как Берлину приходится лавировать между Вашингтоном и Москвой, — в материале РИА Новости.

Все решено за тебя

"Сейчас о некоторых решениях США мы узнаем через твиттер. Это меняет наше сотрудничество. Многие думают, что могут "пересидеть" Трампа, но это ошибочное мнение. В трансатлантических отношениях происходят структурные изменения, которые не исчезнут даже после Трампа, поэтому Германии и Европе в целом необходимо приспособиться к ним стратегически", — на днях заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он уже не раз жаловался на трудности с Вашингтоном и выражал желание пересмотреть внешнеполитическую стратегию.

В немецкой прессе звучат и куда более жесткие оценки. "Германия не станет закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США. Он ей не нужен. Ничто не убедит Берлин пойти на такой риск", — рассуждает автор статьи, опубликованной в ведущей деловой газете Handelsblatt. И дело не только в том, что российский газ на 25 процентов дешевле.

Берлин вряд ли поставит под удар собственную энергетическую безопасность, предпочтя Москве активно развязывающий торговые войны Вашингтон, говорится в статье. Кроме того, у ФРГ нет необходимой инфраструктуры для приема американских углеводородов, а на строительство новых терминалов надо тратить деньги. Зачем это делать, когда есть более дешевая альтернатива — "Северный поток — 2"?

Тем не менее власти страны не отказываются от американского СПГ. Германия, как и весь ЕС, выступает за диверсификацию поставок.

В Вашингтоне подчеркивают: вопрос не в том, придет ли американский газ в ФРГ, а в том, когда это произойдет. Открытие терминала для приема газовых танкеров в стране запланировано на 2022 год. Но "Северный поток — 2" запустят на три года раньше.

"Интересы России и США в энергетической сфере пересекаются. Проводя агрессивную политику выдавливания конкурентов, американцы преследуют сразу несколько целей — и геополитических, и экономических.

© AP Photo / dpa/Stefan Sauer Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, Германия © AP Photo / dpa/Stefan Sauer Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, Германия

Еще первый генсек НАТО в свое время говорил, что "немцев надо держать под сапогом, а русских — за пределами Германии". Это соперничество между Москвой и Вашингтоном соответствует духу американских санкций против российского нефтегазового комплекса, из-за чего фактически заморожен проект совместного с компанией ExxonMobil освоения арктического шельфа. А ведь в Санкт-Петербурге для этого создали целый Арктический институт", — прокомментировал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Мировое противостояние на уровне одной газовой трубы

"Северный поток — 2" свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря. Этот газовый проект действует на нервы американцам и стал костью в горле для некоторых европейских политиков.

Многих раздражает, что Германия превратится в газовый центр Западной Европы. Крестовый поход против СП-2 возглавила маленькая Дания. В конце 2017-го в королевстве приняли закон, позволяющий блокировать реализацию этого проекта в своих территориальных водах. Впрочем, как признал премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен, реально ситуацию это вряд ли изменит. В случае несогласия Дании маршрут газопровода просто изменят.

В Киеве проект называют "троянским конем "Газпрома", "геополитическим оружием Кремля" и "удавкой на шее страны", опасаясь, что снижение поставок через Украину даст Москве дополнительные рычаги давления на Киев.

Польша и страны Балтии считают, что газопровод поможет России развернуть в Европе экономическую экспансию.

Трамп предрекает Берлину полную зависимость от Москвы и грозит санкциями участвующим в проекте компаниям. Такое вмешательство Вашингтона не нравится европейским бизнесменам. Среди участников проекта, наряду с немецкими компаниями Uniper и Wintershall, — англо-голландская Shell, французская Engie и австрийская OMV.

В ЕС пытались переубедить Берлин насчет "Северного потока — 2", используя шумиху вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, но Меркель осталась непреклонна. Для нее, вовсе не симпатизирующей России, этот трубопровод — "чисто экономический проект".

Кролики перед удавом

Европе уже досталось от Трампа летом этого года: между союзниками развернулась торговая война. Президент США пожелал вернуть потери от незаконной манипуляции валютой и плохих торговых сделок с Брюсселем. О странах ЕС он говорил как о "врагах в торговле". С 1 июля Вашингтон ввел для европейских производителей 25-процентные импортные пошлины на сталь и десятипроцентные — на алюминий.

© AP Photo / Markus Schreiber, pool Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп © AP Photo / Markus Schreiber, pool Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп

Брюссель призывал не доводить до эскалации конфликта и вернуться к диалогу, однако через пару недель сменил риторику. "Евросоюз не должен сидеть перед США, как кролик перед удавом", — заявил тогда глава МИД Германии Хайко Маас. Еврокомиссия утвердила ответные меры, обложив пошлинами 200 американских товаров, в том числе виски, мотоциклы, джинсы, апельсиновый сок и арахисовое масло. "Мы не хотели этого, — оправдывалась комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём. — Однако одностороннее и необоснованное решение США не оставило нам выбора. Само собой разумеется, если Вашингтон отменит свои пошлины, мы поступим так же".

Белый дом это лишь раззадорило. "Для президента США торговые ограничения — инструмент националистической, нацеленной на внутреннего потребителя идеологии "Америка превыше всего". Сотрудничество он расценивает как слабость", — отмечали немецкие СМИ.

Задача Вашингтона — ликвидация торгового дисбаланса с Европой, в первую очередь с Германией. Трамп выступает за протекционизм и против засилья иностранных товаров. Белый дом обвиняет европейские страны, в частности ФРГ, в нечестных методах торговли.

"Немцы плохие, очень плохие"

"Посмотрите на миллионы машин, которые они (немцы) продают в Соединенных Штатах, мы это остановим", — предупредил в прошлом году Трамп. В 2016-м американцы продали товаров и услуг на 481 миллиард долларов меньше, чем приобрели, а немцы, наоборот, — на 272 миллиарда евро больше. Отрицательное сальдо в торговле с Берлином у Вашингтона достигало 65 миллиардов долларов в год. Германия очень важна для американской экономики. Немецкие фирмы создали в стране 672 тысячи рабочих мест и считаются третьим по значимости иностранным работодателем. Это не нравится Трампу.

Летом ему удалось навязать Брюсселю свою волю: европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции из США, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал увеличить закупки американского сжиженного газа.

"Здравый смысл подсказывает немцам, что покупать СПГ нецелесообразно, однако американцы проводят очень эффективную лоббистскую политику. Юнкер фактически допустил строительство нескольких терминалов по приему сжиженного газа на территории ЕС. Из этих терминалов газ может пойти в единую газотранспортную систему всего Евросоюза. То есть не Германия будет покупать американское топливо, но оно все равно поступит на европейский рынок", — пояснил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Германия очень важна и для экономики России. Берлин — второй после Пекина торговый партнер Москвы. В 2016-м товарооборот между странами составил 40,7 миллиарда долларов, в 2017-м — на 25 процентов больше. В российском экспорте доминирует энергетический сектор. При этом, как рассказал РИА Новости научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Девятков, более четырех процентов поставляемых в Германию товаров — металлы и металлоизделия. Введенные администрацией Трампа в марте 2018 года пошлины на сталь и алюминий резко усиливают конкуренцию между производителями и снижают цены на европейских рынках. "По итогам первого полугодия экспорт черных металлов из России в ФРГ увеличился с 180 до 350 миллионов долларов, алюминия — с 65 до 90 миллионов долларов", — добавил эксперт.

Практически все немецкие предприятия, работавшие в России до 2014 года, остались в стране и надеются на восстановление прежних объемов торговли с возобновлением экономического роста. "Если с 2013-го до 2016 года товарооборот сократился на 40 процентов, то в 2017-м вырос сразу на 20 процентов (причем как экспорт, так и импорт). Опросы Немецкой внешнеторговой палаты в России показали, что предприниматели из Германии ждут дальнейших улучшений, опасаясь, однако, непредсказуемого расширения американских санкций", — уточняет Девятков.

Немецкие СМИ неоднократно указывали, что политика президента США фактически толкнула Германию и Россию в объятия друг друга. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, бывший министр иностранных дел Германии Вольфганг Ишингер недавно признал, что "немецкому правительству все сложнее защищать двусторонние отношения с США, и те, кто призывает к сотрудничеству как с Вашингтоном, так и с Москвой, все влиятельнее". По его словам, российское направление скоро вполне может стать приоритетным в национальной политике.

Впрочем, особо обольщаться не стоит. Берлин жестко следует в фарватере политики ЕС, отстаивая целесообразность антироссийских санкций, несмотря на недовольство предпринимателей. Капитанам немецкого бизнеса не раз объясняли, что не могут к ним прислушаться. С другой стороны, бизнесменов это не останавливает, они самостоятельно выстраивают отношения с российскими коллегами в обход санкций. Самый громкий пример — поставка газовых турбин Siemens в Крым.