США заявили о готовности вести операции на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Американские силы готовы проводить операции в ближневосточном регионе и реагировать на происходящие там события, заявили агентству РИА Новости в центральном командовании США на фоне сообщений о выводе комплексов противоракетной обороны из ряда стран.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что США выводят из арабских стран часть размещенных там противоракетных и противовоздушных комплексов, чтобы сконцентрировать усилия на других угрозах, в частности, исходящих от Китая и России. По информации издания, четыре батареи комплексов противоракетной обороны Patriot будут в октябре выведены из Иордании, Кувейта и Бахрейна, где они сейчас размещены.

Позже в руководстве генштаба Кувейта сообщили, что США согласовали с кувейтскими военными решение о выводе части батарей ПВО Patriot из эмирата. Генштаб Кувейта назвал подобные действия США "рутинными".

"Для обеспечения безопасности операций мы не будем обсуждать передвижение определенных комплексов в зону и из зоны ответственности Центрального командования США. Силы США готовы проводить операции по всему региону и реагировать на любые непредвиденные обстоятельства", — заявил представитель центрального командования подполковник Эрл Браун.