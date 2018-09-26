США заявили о готовности вести операции на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Американские силы готовы проводить операции в ближневосточном регионе и реагировать на происходящие там события, заявили агентству РИА Новости в центральном командовании США на фоне сообщений о выводе комплексов противоракетной обороны из ряда стран.
Позже в руководстве генштаба Кувейта сообщили, что США согласовали с кувейтскими военными решение о выводе части батарей ПВО Patriot из эмирата. Генштаб Кувейта назвал подобные действия США "рутинными".
"Для обеспечения безопасности операций мы не будем обсуждать передвижение определенных комплексов в зону и из зоны ответственности Центрального командования США. Силы США готовы проводить операции по всему региону и реагировать на любые непредвиденные обстоятельства", — заявил представитель центрального командования подполковник Эрл Браун.