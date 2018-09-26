МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала публикацию о том, что обвиняемый Британией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери.

Сайт британского проекта Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider в среду опубликовал материал, в котором утверждается, чтоБоширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. Ранее Bellingcat уже публиковал материалы, не находившие подтверждения.

"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет – соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: "Что произошло в Солсбери?" — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Отравление в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России неоднократно призывал Лондон предоставить доступ к расследованию и пострадавшим россиянам, но британские власти на них не отреагировали.