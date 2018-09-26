Порошенко передал Гутеррешу ноту о непродлении договора о дружбе с Россией

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Киева не продлевать договор о дружбе с РФ, сообщил в среду пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.
Ранее Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
Президент передав Генеральному секретареві ООН ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією. Наша нота буде розповсюджена як офіційний документ Генасамблеї і Ради Безпеки ООН. pic.twitter.com/0b9cKNkvE4— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.