Мун Чжэ Ин призвал международное сообщество поддержать выбор КНДР

ООН, 26 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал международное сообщество поддержать решение КНДР пойти по пути денуклеаризации, выступив в среду с трибуны ГА ООН.
"Теперь очередь международного сообщества ответить позитивно на новый выбор Северной Кореи. Мы должны заверить председателя Кима, что он сделал правильное решение, взяв обязательства по денуклеаризации", — сказал Мун Чжэ Ин.
"Мы должны поощрять Северную Корею с тем, чтобы она оставалась на пути, который ведет к долгосрочному и прочному миру", — подчеркнул южнокорейский лидер. Он попросил страны ООН продолжить содействие денуклеаризации Корейского полуострова и построению длительного мира.
Как сообщалось ранее, эти резолюции предусматривают санкционные меры в отношении КНДР, которые были приняты ранее во время наращивания Пхеньяном его ядерного и ракетного потенциала.
Мун Чжэ Ин, отметив значение состоявшейся 12 июня в Сингапуре первой встречи на высшем уровне Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа, выразил надежду на то, что КНДР, Южной Корее и США удастся установить доверие и мир.
"Несмотря на трудности, Юг, Север и США шаг за шагом будут двигаться к миру на основе взаимного доверия", — сказал он.
В зале Генассамблеи ООН его выступление внимательно слушал представитель КНДР.