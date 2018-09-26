Мун Чжэ Ин призвал международное сообщество поддержать выбор КНДР

ООН, 26 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал международное сообщество поддержать решение КНДР пойти по пути денуклеаризации, выступив в среду с трибуны ГА ООН.

Мун Чжэ Ин напомнил, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, с которым он уже трижды встретился в этом году, пообещал свернуть ядерную программу и направить усилия на экономическое развитие страны.

"Теперь очередь международного сообщества ответить позитивно на новый выбор Северной Кореи. Мы должны заверить председателя Кима, что он сделал правильное решение, взяв обязательства по денуклеаризации", — сказал Мун Чжэ Ин.

"Мы должны поощрять Северную Корею с тем, чтобы она оставалась на пути, который ведет к долгосрочному и прочному миру", — подчеркнул южнокорейский лидер. Он попросил страны ООН продолжить содействие денуклеаризации Корейского полуострова и построению длительного мира.

"Республика Корея не пожалеет усилий, чтобы содействовать участию Северной Кореи в жизни международного сообщества, соблюдая резолюции Совета Безопасности ООН", — сказал он.

Как сообщалось ранее, эти резолюции предусматривают санкционные меры в отношении КНДР, которые были приняты ранее во время наращивания Пхеньяном его ядерного и ракетного потенциала.

Мун Чжэ Ин, отметив значение состоявшейся 12 июня в Сингапуре первой встречи на высшем уровне Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа, выразил надежду на то, что КНДР, Южной Корее и США удастся установить доверие и мир.

"Несмотря на трудности, Юг, Север и США шаг за шагом будут двигаться к миру на основе взаимного доверия", — сказал он.

В зале Генассамблеи ООН его выступление внимательно слушал представитель КНДР.