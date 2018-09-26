Госдеп заявил о необходимости давления на КНДР до полной денуклеаризации

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. США считают нужным поддерживать давление на КНДР до ее полной денуклеаризации, заявила в ходе телефонного брифинга замгоссекретаря по вопросам контроля над вооружениям и международной безопасности Андрэа Томпсон.

"Мы искренне верим, что давление — это то, что открыло двери для дипломатии с председателем Кимом. И мы должны поддерживать его до тех пор, пока КНДР не станет безъядерной", — сказала Томпсон.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая в СБ ООН, выразил мнение, что США добьются сделки с КНДР, но, чтобы гарантировать сохранение прогресса, нужно выполнять резолюции СБ ООН, "пока не произойдет денуклеаризация". По его словам, "некоторые страны" нарушают эти резолюции, что заключается в незаконной перегрузке товаров в море, и "это необходимо немедленно прекратить".