Госдеп заявил о необходимости давления на КНДР до полной денуклеаризации

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. США считают нужным поддерживать давление на КНДР до ее полной денуклеаризации, заявила в ходе телефонного брифинга замгоссекретаря по вопросам контроля над вооружениям и международной безопасности Андрэа Томпсон.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая в СБ ООН, выразил мнение, что США добьются сделки с КНДР, но, чтобы гарантировать сохранение прогресса, нужно выполнять резолюции СБ ООН, "пока не произойдет денуклеаризация". По его словам, "некоторые страны" нарушают эти резолюции, что заключается в незаконной перегрузке товаров в море, и "это необходимо немедленно прекратить".