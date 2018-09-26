В администрации США заявили о недопустимом уровне вмешательства Китая

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США обвиняют Китай в том, что его вмешательство в их внутренние дела достигло недопустимого уровня, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"Эти так называемые злонамеренные действия по оказанию влияния осуществляются такими способами, которые выходят далеко за пределы сотрудничества, которое большинство стран осуществляют в рамках обычного взаимодействия в сферах дипломатии, экономики и безопасности участия. Эти действия достигли недопустимого уровня", — сказал он.