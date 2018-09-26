НАТО пока не собирается уходить из Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. НАТО пока не рассматривает возможность выхода из Афганистана, продолжит поддерживать местные силы безопасности, потому что цена ухода была бы выше, чем цена сохранения присутствия, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

На саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля главы государств и правительств всех стран НАТО и партнеров, вносящих вклад в миссию "Решительная поддержка", приняли решение продлить финансирование афганских сил безопасности до 2024 года.

"Когда мы сравниваем цену того, чтобы остаться, с ценой ухода, то наш вывод, что цена выхода будет выше. Потому что если мы сейчас уйдем из Афганистана, то нам придется быть готовыми к тому, что талибы вернутся обратно, и ИГ* в Афганистане, она попыталась бы восстановить "халифат", который потеряла в Сирии и Ираке. То есть это вероятный итог того, если мы уйдем", — заявил Столтенберг в Нью-Йорке.

Запись его выступления распространила пресс-служба НАТО.

По словам генсека альянса, ответственный "способ выйти из Афганистана – это быть способными достичь политического решения", поэтому НАТО поддерживает мирные инициативы президента страны, направленные на диалог с талибами.

"Мы не будем оставаться в Афганистане дольше, чем необходимо", — отметил Столтенберг, пояснив при этом, что альянс "будет оставаться столько, сколько необходимо", чтобы не допустить возвращения в страну международных террористов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан*", которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство*".

* Террористическая организация, запрещена в России