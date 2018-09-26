Трамп оскорбил адвоката женщины, обвинившей Кавано в неподобающем поведении

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал убожеством адвоката Майкла Авенатти, который в среду обнародовал заявление женщины, обвинившей выдвиженца Трампа на место в Верховном суде Бретта Кавано в участии в вечеринках с изнасилованиями в 1980-х годах.

"Авенатти адвокат третьего сорта, который хорошо справляется с выдумыванием лживых обвинений, как он поступил в отношении меня и как сейчас он поступает в отношении судьи Бретта Кавано. Он просто ищет внимания и не хочет, чтобы люди смотрели на его послужной список и прошлые отношения – полное убожество!" — написал Трамп в своем Twitter.

Авенатти представляет интересы порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), которая сообщила о том, что у нее была связь с Дональдом Трампом.

В среду адвокат распространил показания женщины Джулии Светник, которая выступила с обвинениями в адрес Кавано, заявив, что он присутствовал при ее групповом изнасиловании в студенческие годы в 1980-х. Сам Кавано назвал это нелепостью.

Новая возможная "жертва" Кавано выступила за день до слушаний в сенате, на которых первая из трех обвинивших его в сексуальных домогательствах женщин Кристин Блейзи Форд должна ответить на вопросы законодателей. В тот же день в сенате должен выступить и сам Кавано. На пятницу в комитете сената по судебным вопросам назначено голосование по его кандидатуре.

Республиканцы планировали утвердить Кавано до выборов в конгресс в ноябре, так как иначе демократы могут перехватить у республиканцев контроль над сенатом, который утверждает судей Верховного суда. Демократы стараются затянуть назначение судьи. После утверждения на уровне комитета Кавано надо получить одобрение полного состава сената.

Место в Верховном суде США стало вакантным после того, как 82-летний член суда Энтони Кеннеди в июле 2018 года ушел в отставку после 30 лет работы на этом посту. Верховный суд США состоит из девяти человек и оказывает существенное влияние на законы и общество в США, часто ставя точку в политических и общественных дебатах. Судьи Верховного суда в США назначаются пожизненно. Трампу возможность назначить судью высшей инстанции выпала уже второй раз. Кавано, как и его предшественник Нил Горсач, выдвинут на место судьи, назначенного другим республиканским президентом — Рональдом Рейганом. Таким образом, число назначенцев президентов-демократов и республиканцев в суде не меняется: выдвиженцы республиканцев составят в случае утверждения Кавано большинство в пять голосов.