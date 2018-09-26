Трамп оскорбил адвоката женщины, обвинившей Кавано в неподобающем поведении

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал убожеством адвоката Майкла Авенатти, который в среду обнародовал заявление женщины, обвинившей выдвиженца Трампа на место в Верховном суде Бретта Кавано в участии в вечеринках с изнасилованиями в 1980-х годах.
"Авенатти адвокат третьего сорта, который хорошо справляется с выдумыванием лживых обвинений, как он поступил в отношении меня и как сейчас он поступает в отношении судьи Бретта Кавано. Он просто ищет внимания и не хочет, чтобы люди смотрели на его послужной список и прошлые отношения – полное убожество!" — написал Трамп в своем Twitter.
Авенатти представляет интересы порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), которая сообщила о том, что у нее была связь с Дональдом Трампом.
В среду адвокат распространил показания женщины Джулии Светник, которая выступила с обвинениями в адрес Кавано, заявив, что он присутствовал при ее групповом изнасиловании в студенческие годы в 1980-х. Сам Кавано назвал это нелепостью.
Республиканцы планировали утвердить Кавано до выборов в конгресс в ноябре, так как иначе демократы могут перехватить у республиканцев контроль над сенатом, который утверждает судей Верховного суда. Демократы стараются затянуть назначение судьи. После утверждения на уровне комитета Кавано надо получить одобрение полного состава сената.