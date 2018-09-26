Трамп заявил, что США примут решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучит ситуацию вокруг запланированной поставки российской системы С-300 в Сирию и примет определенное решение.

"Я ничего такого (раньше) не слышал. Мы обсуждали это две минуты назад, и мы примем решение. Мы выясним это", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Слова президента приводит пресс-служба Белого дома.

Также Трамп отметил, что при необходимости готов будет обсудить ситуацию в отношениях между Израилем и Россией с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я поговорю (об этом), если будет необходимо, когда будет необходимо. Да, я это сделаю", — сказал американский лидер.

Ранее представители администрации США уже высказались резко против поставок Сирии системы С-300.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300.

В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.