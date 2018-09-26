Трамп заявил, что США примут решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучит ситуацию вокруг запланированной поставки российской системы С-300 в Сирию и примет определенное решение.
Слова президента приводит пресс-служба Белого дома.
Также Трамп отметил, что при необходимости готов будет обсудить ситуацию в отношениях между Израилем и Россией с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее представители администрации США уже высказались резко против поставок Сирии системы С-300.
Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.
В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.