Лавров назвал детским садом позицию Лондона по делу Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

ООН, 26 сен — РИА Новости. Лондон, высокомерно заявляя о якобы наличии доказательств причастности РФ к делу Скрипалей, никому их не предъявляет, такую позицию можно назвать "детским садом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая в среду в Совбезе ООН, вновь обвинила Россию в дестабилизирующей деятельности в мире и применении химического оружия в Солсбери.

По словам министра, Москва "ничего нового не услышала" на заседании СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.

"Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения, и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть 100% доказательства. Но они их никому не предъявляют, нарушают положения как минимум трёх, а то и четырёх конвенций и двусторонних, российско-британских, и многосторонних, в рамках Совета Европы, о необходимости в такого рода случаях напрямую вступать в диалог и обсуждать сложившуюся ситуацию", — сказал Лавров журналистам.

По его словам, "когда нам говорят, что вы все сами знаете, поэтому сознайтесь в том, что натворили, и обещайте, что больше так делать не будете, — это же детский сад, так не получается".

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.