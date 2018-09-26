На Украине рассказали о попытках Киева вмешаться в выборы в США

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бывший сотрудник украинского посольства в Вашингтоне Андрей Телиженко в эфире радио Sputnik рассказал, как представители киевской власти пытались повлиять на американские выборы, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу.

По словам экс-дипломата, в марте 2016 года сотрудница украинского диппредставительства в США Оксана Шуляр попросила его собрать компрометирующую информацию о Дональде Трампе и передать ее политконсультанту Национального комитета Демократической партии Александре Чалупе. Как рассказал Телиженко, таким образом сторонники Клинтон планировали снять кандидата от республиканцев с предвыборной гонки.

При этом дипломату запретили любые контакты с командой Трампа.

"Посол Украины в США Валерий Чалый приказал мне никак не координировать и не разговаривать с членами штаба Трампа", — заявил он.

Как подчеркнул Телиженко, он не раз предупреждал украинское посольство о возможных последствиях подобных незаконных действий.

"Я начал задавать вопросы послу, почему мы все еще этим занимаемся. Мы должны были прекратить это. После этого мы начали спорить", — рассказал он.

Сотрудники посольства никак не отреагировали на слова Телиженко. Он попытался поднять вопрос украинского вмешательства в выборы даже в американском диппредставительстве в Киеве, однако "все просто игнорировали эту тему". В начале лета 2016 года дипломат решил уволиться и вернулся в украинскую столицу.

По словам Телиженко, попытки американской общественности представить вмешательство Киева в выборы частью "российской пропаганды" стали для него настоящим шоком. Экс-дипломат отметил, что сам Дональд Трамп написал в Twitter об украинском следе в выборах, однако никто не придал этому значения. По мнению собеседника радио Sputnik, в Вашингтоне сознательно замалчивают эту тему.

Администрация президента США не раз заявляла о вмешательстве со стороны Украины в выборы 2016 года. Пресс-служба Белого дома сообщала, что Киев прямым образом пытался повлиять на предвыборную кампанию через посольство в Вашингтоне. По словам представителя администрации президента Сары Сандерс, контакты между украинским диппредставительством и Национальным комитетом Демократической партии были нацелены на то, чтобы раздобыть компромат на кандидата от республиканцев. Дональд Трамп также призывал генпрокурора начать расследование в отношении связей штаба Хиллари Клинтон и Киева.